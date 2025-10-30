نجح نادي أرسنال في التأهل إلى دور ربع النهائي من منافسات كأس كاراباو هذا المساء، بالفوز (2-0) على برايتون.

والتقى الفريقان على أرض أرسنال في ملعب الإمارات.

أرسنال إلى ربع نهائي كأس كاراباو

دفع المدرب الإسباني مايكل أرتيتا بأغلب اللاعبين الاحتياطيين أمام برايتون.

وانتظر أرسنال كثيرًا حتى تمكن من تسجيل هدف أول في الدقيقة 57 عن طريق تسديدة من إيثان نوانيري، بعدما تلقى تمريرة من لويس سكيلي.

وأضاف بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 76، بعدما تابع ارتداد الكرة من يد حارس برايتون.

وحقق أرسنال الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، متصدرًا الدوري الإنجليزي، ومحققًا العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب استمرار المغامرة في كاراباو.

ويتعرف أرسنال إلى خصمه في دور الـ8 بكأس كاراباو، بعد إجراء القرعة، صباح اليوم الخميس.