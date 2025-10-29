حسم فريق تشيلسي تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس كاراباو بعدما انتصر مساء الأربعاء على وولفرهامبتون بنتيجة 4-3 في دور الـ16.

والتقى تشيلسي مع وولفرهامبتون، ضمن مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو".

وبادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق أندري سانتوس، قبل أن يضاعف تيريك جورج النتيجة في الدقيقة 15، ثم أحرز إستيفاو ويليان الهدف الثالث في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني سجل وولفرهامبتون الهدف الأول له في الدقيقة 48 عن طريق تولو أروكوداري، قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق ديفيد مولر ولف في الدقيقة 73، ليقتل جيمي بينو المباراة إكلينيكيًا لصالح تشيلسي في الدقيقة 89، ورغم ذلك سجل مولر ولف الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 90+1.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لفريق تشيلسي في الدقيقة 86 لـ ليام ديلاب.

وبهذه النتيجة، يصعد تشيلسي إلى الدور ربع النهائي وينتظر منافسه في القرعة التي ستجرى، بينما ودع وولفرهامبتون البطولة من ثمن النهائي.