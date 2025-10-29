المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة الـ7 أهداف.. تشيلسي إلى ربع نهائي كأس كاراباو على حساب وولفرهامبتون

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:52 ص 30/10/2025
تشيلسي

تشيلسي - صورة أرشيفية

حسم فريق تشيلسي تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس كاراباو بعدما انتصر مساء الأربعاء على وولفرهامبتون بنتيجة 4-3 في دور الـ16.

والتقى تشيلسي مع وولفرهامبتون، ضمن مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة "كاراباو".

وبادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق أندري سانتوس، قبل أن يضاعف تيريك جورج النتيجة في الدقيقة 15، ثم أحرز إستيفاو ويليان الهدف الثالث في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني سجل وولفرهامبتون الهدف الأول له في الدقيقة 48 عن طريق تولو أروكوداري، قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق ديفيد مولر ولف في الدقيقة 73، ليقتل جيمي بينو المباراة إكلينيكيًا لصالح تشيلسي في الدقيقة 89، ورغم ذلك سجل مولر ولف الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 90+1.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لفريق تشيلسي في الدقيقة 86 لـ ليام ديلاب.

وبهذه النتيجة، يصعد تشيلسي إلى الدور ربع النهائي وينتظر منافسه في القرعة التي ستجرى، بينما ودع وولفرهامبتون البطولة من ثمن النهائي.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي وولفرهامبتون كاراباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    31
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg