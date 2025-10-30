أكمل نادي نيوكاسل يونايتد، مساء الأربعاء، عقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي من منافسات كأس كاراباو 2025-2026.

ونجح نيوكاسل في إقصاء توتنهام هوتسبير، بالتفوق (2-0) في مباراة أقيمت بينهما هذا المساء على ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل إلى ربع نهائي كأس كاراباو

استطاع نيوكاسل يونايتد أن يتقدم بهدف أول عن طريق المدافع السويسري فابيان شار في الدقيقة 24.

واستمر تفوق نيوكاسل على توتنهام حتى انتهى الشوط الأول (1-0).

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الألماني نيك فولتمايد هدفًا ثانيًا لنيوكاسل، قضى به على آمال توتنهام في الدقيقة 50.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس كاراباو، في انتظار إجراء القرعة بعد قليل.

وانضم نيوكاسل يونايتد إلى برينتفورد وفولهام وكارديف سيتي ومانشستر سيتي وأرسنال وكريستال بالاس وتشيلسي في دور الـ8.