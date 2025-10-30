المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر سيتي يتجنب الكبار في قرعة ربع نهائي كأس كاراباو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:03 ص 30/10/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دور الـ8 من منافسات كأس كاراباو 2025-2026 عن مباريات صعبة لنيوكاسل وأرسنال، وسهلة إلى حد ما بالنسبة إلى مانشستر سيتي وتشيلسي.

ويحمل نيوكاسل يونايتد لقب كأس كاراباو في الموسم الماضي 2024-2025 بعدما تفوق على ليفربول في المباراة النهائية.

قرعة كأس كاراباو

فيما يلي، ما أسفرت عنه قرعة دور ربع النهائي في كأس كاراباو..

- أرسنال × كريستال بالاس

- كارديف سيتي × تشيلسي

- مانشستر سيتي × برينتفورد

- نيوكاسل يونايتد × فولهام

وتستمر مفاجأة كارديف سيتي، إذ يبقى الفريق الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز في ربع نهائي كأس كاراباو.

ويضرب أرسنال موعدًا مع كريستال بالاس في ديربي لندني صغير، بعدما أقصى الأخير ليفربول، بالفوز (3-0) في أنفيلد.

وتبدو مباراة برينتفورد سهلة نوعًا ما على مانشستر سيتي الذي يدين بالفضل في تأهله إلى تألق النجم عمر مرموش.

ويتعين على حامل اللقب مواجهة فولهام، في مباراة تميل فيها التوقعات أيضًا لنيوكاسل يونايتد الذي أقصى توتنهام.

يشار إلى أن مباريات ربع نهائي كأس كاراباو تقام الأسبوع الذي يبدأ 15 ديسمبر المقبل، على أن تحدد في وقت لاحق.

