دافع أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن قراره بإجراء تغييرات في التشكيل لحماية لاعبيه، رغم أن الفريق تلقى الخسارة السادسة في 7 مباريات ليودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام كريستال بالاس، أمس الأربعاء، في دور الـ16 لكأس "كاراباو".

وجاء قرار سلوت بإجراء 10 تغييرات واستبعاد النجوم من التشكيلة بنتيحة عكسية في أنفيلد، لكن مدرب ليفربول لا يندم على اختياره إعطاء الأولوية للمباريات المقبلة.

وقال سلوت للصحفيين بعد المباراة: "دائما ما تكون الخسارة في مباراة كرة قدم بمثابة صدمة، خاصة إذا أدت هذه الخسارة لخروجك من بطولة".

وأضاف: "ولكن تشكيلة اليوم كانت نفس التشكيلة التي اخترتها الموسم الماضي في أدوار مثل هذه".

وأكد: "هناك العديد من الأسباب المحتملة لخسارتنا 6 مباريات من أصل 7، لكن لا شيء منها يبرر خسارة هذا العدد الكبير".

وأتم: "يمكنني أن أقدم حججا أو أسبابا، لكن لا شيء منها يكفي لتبرير هذا المستوى، في ليفربول خسارة 5 مباريات من أصل 6 أو 6 مباريات من أصل 7 دائما ما تكون أكثر من اللازم".

وأوضح سلوت أنه أراد إراحة اللاعبين الأساسيين والحفاظ على جاهزيتهم، مشيرا إلى أن مستوى الفريق تراجع بعد الفوز الوحيد على فرانكفورت في دوري الأبطال ليلة الأربعاء، قبل أن يخسر يوم السبت أمام برينتفورد.

