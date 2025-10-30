المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رغم وداع كأس الرابطة.. سلوت يدافع عن اختياراته أمام كريستال بالاس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:13 ص 30/10/2025
سلوت

أرني سلوت

دافع أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن قراره بإجراء تغييرات في التشكيل لحماية لاعبيه، رغم أن الفريق تلقى الخسارة السادسة في 7 مباريات ليودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وخسر ليفربول بثلاثية دون رد أمام كريستال بالاس، أمس الأربعاء، في دور الـ16 لكأس "كاراباو".

وجاء قرار سلوت بإجراء 10 تغييرات واستبعاد النجوم من التشكيلة بنتيحة عكسية في أنفيلد، لكن مدرب ليفربول لا يندم على اختياره إعطاء الأولوية للمباريات المقبلة.

وقال سلوت للصحفيين بعد المباراة: "دائما ما تكون الخسارة في مباراة كرة قدم بمثابة صدمة، خاصة إذا أدت هذه الخسارة لخروجك من بطولة".

وأضاف: "ولكن تشكيلة اليوم كانت نفس التشكيلة التي اخترتها الموسم الماضي في أدوار مثل هذه".

وأكد: "هناك العديد من الأسباب المحتملة لخسارتنا 6 مباريات من أصل 7، لكن لا شيء منها يبرر خسارة هذا العدد الكبير".

وأتم: "يمكنني أن أقدم حججا أو أسبابا، لكن لا شيء منها يكفي لتبرير هذا المستوى، في ليفربول خسارة 5 مباريات من أصل 6 أو 6 مباريات من أصل 7 دائما ما تكون أكثر من اللازم".

وأوضح سلوت أنه أراد إراحة اللاعبين الأساسيين والحفاظ على جاهزيتهم، مشيرا إلى أن مستوى الفريق تراجع بعد الفوز الوحيد على فرانكفورت في دوري الأبطال ليلة الأربعاء، قبل أن يخسر يوم السبت أمام برينتفورد.

جدول مباريات اليوم 

الدوري الإنجليزي ليفربول أرني سلوت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    31
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار تهمك

