"المهاجمون يحتاجون إلى الأهداف".. جوارديولا: سعيد بعودة مرموش للتسجيل

حسام الدين جمال

10:26 ص 30/10/2025
أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بعودة نجمه المصري عمر مرموش للتسجيل مجددا، بعد أن أحرز هدفه الأول له هذا الموسم خلال الفوز 3-1 على سوانزي سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: "أنا سعيد من أجل عمر، لأن المهاجمين يحتاجون إلى تسجيل الأهداف".

وأضاف: "هذا الهدف مهم جدا لثقته بنفسه، لقد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وبالطبع يمكنه اللعب في نفس مركز إيرلينج هالاند".

وأوضح: "إيرلينج لاعب مهم، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى كليهما، وعودة عمر أمر رائع جدا".

وأشار المدرب الإسباني: "لدينا لاعبون يجيدون التمرير بشكل مذهل مثل فيل فودين وريان شرقي ونيكو جونزاليس الذي يتحسن يوما بعد يوم، لقد أصبح الآن عنصرا أساسيا بالنسبة لنا".

وواصل: "الجميع قدم أداء جيدا، سواء الذين بدأوا المباراة أو من شاركوا من دكة البدلاء مثل جون ويوشكو وفيل، جميعهم كانوا رائعين".

وأتم: "في هذه البطولات، الفريق صاحب الأرض عادة ما يبدأ بحماس كبير، وكانوا يستحقون هدفهم، لقد قدموا أداء مميزا فعلا، لكن بعد مرور 20 أو 25 دقيقة، سيطرنا على المباراة، بدأنا نصل ونصنع الفرص".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

