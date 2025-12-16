المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يغيب 3 مباريات.. جوارديولا يعلن تفاصيل إصابة دوكو مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:18 م 16/12/2025
دوكو

دوكو بقميص مانشستر سيتي

كشف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، المدة التي قد يغيب خلالها البلجيكي جيريمي دوكو عن الملاعب.

وعانى دوكو الذي يصنف هذا الموسم ضمن أهم نجوم مانشستر سيتي من إصابة أبعدته عن المشاركة في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، عندما انتصر رفاق جوارديولا بثلاثية نظيفة على كريستال بالاس في سيلهرست بارك.

إصابة دوكو مع مانشستر سيتي

تأكد غياب دوكو عن مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام برينتفورد في إطار دور ربع النهائي من منافسات كأس كاراباو.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برينتفورد إن مانشستر سيتي سيفقد 3 لاعبين في ربع نهائي كأس كاراباو بسبب الإصابة، هم جيريمي دوكو وجون ستونز ورودي.

وشدد مدرب مانشستر سيتي على أن دوكو ما يزال يعاني من إصابة في الساق.

وأكمل تصريحاته بشأن إصابة صاحب الـ23 عامًا: "لا أعرف متى سيعود دوكو بالضبط.. ربما في بداية العام الجديد 2026 أمام سندرلاند، لكنني لست متأكدًا".

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي، 1 يناير المقبل.

وبحسب تصريحات جوارديولا، قد يغيب جيريمي دوكو عن مباريات مانشستر سيتي المقبلة ضد برينتفورد ووست هام ونوتنجهام على الترتيب.

وسجل دوكو هدفًا وحيدًا لمانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه صنع 5 أهداف.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا جيريمي دوكو

