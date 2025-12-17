المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد.. هالاند على الدكة وموكاسا يقود الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:10 م 17/12/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل كتيبة السيتزنز، لمواجهة برينتفورد، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس كاراباو.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب الاتحاد.

وفضل جوارديولا إراحة عدد من نجومه على مقاعد البدلاء، بسبب ضغط المباريات، وعلى رأسهم هالاند ودوناروما.

كما يفتقد مانشستر سيتي لخدمات جيريمي دوكو بداعي الإصابة، بالإضافة لعمر مرموش عقب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان أكي، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، أوسكار بوب

خط الهجوم: ريان شرقي، سافينيو، ديفاين موكاسا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: جيانلويجي دوناروما، روبن دياز، جفارديول، جراي، مفوني، ماتيوس نونيز، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
مانشستر سيتي جوارديولا هالاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    32
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg