أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل كتيبة السيتزنز، لمواجهة برينتفورد، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس كاراباو.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب الاتحاد.

وفضل جوارديولا إراحة عدد من نجومه على مقاعد البدلاء، بسبب ضغط المباريات، وعلى رأسهم هالاند ودوناروما.

كما يفتقد مانشستر سيتي لخدمات جيريمي دوكو بداعي الإصابة، بالإضافة لعمر مرموش عقب انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان أكي، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، أوسكار بوب

خط الهجوم: ريان شرقي، سافينيو، ديفاين موكاسا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: جيانلويجي دوناروما، روبن دياز، جفارديول، جراي، مفوني، ماتيوس نونيز، فيل فودين، بيرناردو سيلفا، إرلينج هالاند.