بعد التأهل لنصف نهائي كأس كاراباو.. جوارديولا يكتب رقما قياسيا مع مانشستر سيتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:44 م 17/12/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، عقب تغلبه على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-0، اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد على ملعب الاتحاد في دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو).

ووصل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولات الكؤوس المحلية 13 مرة منذ تولي بيب جوارديولا تدريب الفريق عام 2016، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فريق آخر.

وفي كل مرة وصل فيها مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو تحت قيادة المدرب الإسباني، فازوا باللقب.

مانشستر سيتي يصل إلى نصف النهائي 13 مرة بالبطولات الإنجليزية

- كأس الاتحاد الإنجليزي 16-17

- كأس الرابطة الإنجليزية 17-18.. البطل

- كأس الرابطة الإنجليزية 18-19.. البطل

- كأس الاتحاد الإنجليزي 18-19.. البطل

- كأس الرابطة الإنجليزية 19-20.. البطل

- كأس الاتحاد الإنجليزي 19-20

- كأس الرابطة الإنجليزية 20-21.. البطل

- كأس الاتحاد الإنجليزي 20-21

- كأس الاتحاد الإنجليزي 21-22

- كأس الاتحاد الإنجليزي 22-23 البطل

- كأس الاتحاد الإنجليزي 23-24

- كأس الاتحاد الإنجليزي 24-25

- كأس الرابطة الإنجليزية 25-26.. تأهل لنصف النهائي حتى الآن

مانشستر سيتي جوارديولا مان سيتي كأس كاراباو برينتفورد

