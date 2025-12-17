المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التأهل لنصف نهائي كاراباو.. مانشستر سيتي يعيش أفضل فتراته في ديسمبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:59 م 17/12/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

خطف نادي مانشستر سيتي بطاقة الصعود لنصف نهائي بطولة كأس كاراباو، عقب تغلبه على ضيفه برينتفورد، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الاتحاد.

وفضل جوارديولا إبقاء العديد من نجوم مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء لإراحتهم، أبرزهم: جيانلويجي دوناروما وإرلينج هالاند، واضطر لإجراء تبديل اضطراري مبكر، بخروج أوسكار بوب في الشوط الأول عقب تعرضه للإصابة، ودفع بفيل فودين.

وتقدم مانشستر سيتي بأقدام نجمه الفرنسي ريان شرقي، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بقدمه اليمنى في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وعزز البرازيلي سافينيو التقدم لصالح أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 67، اصطدمت بقدم مدافع برينتفورد، لتغير اتجاهها وتسكن شباك الضيوف.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد تشيلسي الذي تجاوز عقبة كارديف سيتي بنتيجة 3-1. 

ديسمبر الأفضل

ويعد هذا الشهر الأفضل لفريق بيب جوارديولا، الذي لعب خلاله 5 مواجهات حتى الآن لم يخسر أو يتعادل فيهم بل انتصر فيهم جميعا في واقعة لم تحدث منذ بداية الموسم الحالي 2025-26.

لعب فريق بيب جوارديولا 5 مباريات في شهر ديسمبر حتى الآن وانتصر فيهم جميعا في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو.

تعثرات مانشستر سيتي منذ بداية الموسم:

شهر أغسطس.. خسر مباراتين.

شهر سبتمبر.. تعادل مرة واحدة.

شهر أكتوبر.. خسر مباراة.

شهر نوفمبر.. خسر مباراتين.

دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي كاراباو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    34
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg