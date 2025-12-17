خطف نادي مانشستر سيتي بطاقة الصعود لنصف نهائي بطولة كأس كاراباو، عقب تغلبه على ضيفه برينتفورد، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الاتحاد.

وفضل جوارديولا إبقاء العديد من نجوم مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء لإراحتهم، أبرزهم: جيانلويجي دوناروما وإرلينج هالاند، واضطر لإجراء تبديل اضطراري مبكر، بخروج أوسكار بوب في الشوط الأول عقب تعرضه للإصابة، ودفع بفيل فودين.

وتقدم مانشستر سيتي بأقدام نجمه الفرنسي ريان شرقي، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بقدمه اليمنى في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وعزز البرازيلي سافينيو التقدم لصالح أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 67، اصطدمت بقدم مدافع برينتفورد، لتغير اتجاهها وتسكن شباك الضيوف.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد تشيلسي الذي تجاوز عقبة كارديف سيتي بنتيجة 3-1.

ديسمبر الأفضل

ويعد هذا الشهر الأفضل لفريق بيب جوارديولا، الذي لعب خلاله 5 مواجهات حتى الآن لم يخسر أو يتعادل فيهم بل انتصر فيهم جميعا في واقعة لم تحدث منذ بداية الموسم الحالي 2025-26.

لعب فريق بيب جوارديولا 5 مباريات في شهر ديسمبر حتى الآن وانتصر فيهم جميعا في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو.

تعثرات مانشستر سيتي منذ بداية الموسم:

شهر أغسطس.. خسر مباراتين.

شهر سبتمبر.. تعادل مرة واحدة.

شهر أكتوبر.. خسر مباراة.

شهر نوفمبر.. خسر مباراتين.