تأهل نادي نيوكاسل يونايتد إلى دور نصف النهائي من منافسات كأس كاراباو 2025-2026 على حساب ضيفه فولهام، بفضل هدف +90 في المباراة التي أقيمت هذا المساء على ملعب سانت جيمس بارك.

وصعد نيوكاسل إلى نصف نهائي كأس كاراباو، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي على حساب ليفربول.

نيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس كاراباو

تقدم نيوكاسل بهدف أول من توقيع الكونغولي يوان ويسا في الدقيقة 10، بعدما ارتدت له الكرة من يد حارس فولهام، ليسكنها بسهولة في المرمى، إثر عرضية من ميرفي.

وأحرز ويسا هدفه الأول على الإطلاق بقميص نيوكاسل يونايتد، في أول مشاركة أساسية له منذ وصوله في الصيف الماضي 2025.

وتعادل فولهام عند حدود الدقيقة 16، بعدما أرسل روبنسون كرة عرضية، حولها لوكيتش برأسه إلى هدف مستحق في مرمى نيوكاسل.

واستمر التعادل قائمًا بين الفريقين حتى سجل اللاعب لويس مايلي هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90+2 من ضربة رأسية، ليتأهل نيوكاسل.

وانضم نيوكاسل إلى كل من تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس كاراباو، في انتظار الفائز بين أرسنال وكريستال، الأسبوع المقبل.