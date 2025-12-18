جوارديولا: غياب مرموش أجبرني على تغيير خطة مانشستر سيتي

أوضح المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن غياب اللاعب المصري عمر مرموش دفعه إلى تغيير خطة اللعب أمام برينتفورد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور نصف النهائي من منافسات كأس كاراباو، مساء الأربعاء، بفضل تفوقه (2-0) على برينتفورد في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد.

تصريحات جوارديولا عن غياب مرموش

غاب عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في كأس كاراباو، بسبب انضمامه لمنتخب مصر المشارك في كأس أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر و18 يناير.

واضطر جوارديولا أيضًا إلى إراحة النرويجي إيرلينج هالاند أمام برينتفورد، في ظل ضغط جدول مباريات مانشستر سيتي.

ومع غياب مرموش وإراحة هالاند، بدأ مانشستر سيتي مباراته ضد برينتفورد دون مهاجم صريح، ما تحدث عنه جوارديولا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الفوز على برينتفورد: "لو كان مرموش موجودًا لما لعب مانشستر سيتي بهذه الطريقة أو تلك الطريقة".

واستفاض موضحًا: "اضطررت إلى استخدام المهاجم الوهمي.. الفكرة هي البقاء في العمق مع التراجع قليلًا من أجل المشاركة في اللعب، هذا هو دور المهاجم الوهمي، ويمكن لشرقي وفودين وبرناردو وموكاسا ورايندرز القيام به".

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تأهله لنصف نهائي كأس كاراباو على حساب برينتفورد، إلى ثنائية ريان شرقي وسافينيو.

يشار إلى أن مرموش سجل هدفه الوحيد مع مانشستر سيتي هذا الموسم في كأس كاراباو، عندما قاد فريقه إلى الفوز (3-1) على سوانزي سيتي.