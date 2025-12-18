المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

مرموش مهدد بالغياب.. مانشستر سيتي يصطدم بحامل اللقب في نصف نهائي كاراباو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:20 ص 18/12/2025
مرموش

مرموش بقميص مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دور نصف النهائي لمنافسات كأس كاراباو 2025-2026 عن وقوع نادي مانشستر سيتي في مواجهة حامل اللقب.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو رفقة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، في انتظار معرفة الطرف الرابع بين أرسنال وكريستال بالاس.

قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

- نيوكاسل × مانشستر سيتي

- تشيلسي × الفائز بين أرسنال وكريستال بالاس

وصعد نيوكاسل يونايتد إلى هذا الدور بعد أن تغلب (2-1) على فولهام، بينما فاز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على كارديف سيتي.

واستطاع مانشستر سيتي أن يتأهل بفضل تفوقه (2-0) على برينتفورد.

وينتظر أرسنال مواجهة الجار كريستال بالاس، الثلاثاء المقبل 23 ديسمبر.

مرموش قد يغيب عن مانشستر سيتي

يصطدم مانشستر سيتي بنيوكاسل، حامل لقب كأس كاراباو الذي فاز بالنسخة الماضية 2024-2025 على حساب ليفربول.

ومن المحتمل أن يغيب النجم المصري عمر مرموش عن لقاء الذهاب، إذ يقام خلال الأسبوع الذي يبدأ 12 يناير المقبل 2026.

وانضم مرموش لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا، المسابقة التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وإذا واصل المنتخب المصري مغامرته في كأس أمم أفريقيا إلى دور نصف النهائي، فإن مرموش لن يلحق بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

وتقام مباريات إياب نصف نهائي كأس كاراباو خلال الأسبوع الذي يبدأ 2 فبراير 2026.

يشار إلى أن نهائي كأس كاراباو يقام على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، الأحد الموافق 22 مارس.

مانشستر سيتي كأس كاراباو عمر مرموش

  • 0
  • عدد المباريات
    34
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

