المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الصعود لنصف نهائي الكاراباو.. نيتو: نحن تشيلسي.. ومستعدون لكل التحديات

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:15 ص 18/12/2025
احتفال بيدرو نيتو لاعب تشيلسي أمام لوس أنجلوس

بيدرو نيتو

أكد بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، على مدى حرص الفريق على التأهل إلى نهائي كأس الكاراباو في الفترة المقبلة، بعد الصعود إلى دور نصف النهائي، في انتظار الفائز من أرسنال وكريستال بالاس.

وكان البلوز قد حقق فوزًا مهمًا في مباراة ربع النهائي أمام كارديف سيتي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-1، حيث سجل نيتو الهدف الثاني للفريق مساهمًا في الصعود إلى نصف النهائي.

وقال نيتو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الصعود إلى نصف النهائي أمر في غاية الأهمية، قال المدرب لنا إن هذه هي المباراة الثالثة التي نصل فيها إلى نصف النهائي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لذا نحن سعداء للغاية بذلك".

وأضاف: "لقد حققنا الفوز، ولذلك نتطلع بالفعل إلى المباراة القادمة، كان التركيز هو سر الفوز، وكانت الإرادة هي الدافع وراء هذه المباراة".

وأتم: "كنا نطمح للفوز في هذه المباراة، كان لدينا لاعبون قادرون على إحداث الفارق، وقد ساهم جارناتشو بشكل كبير بتسجيله هدفين، نحن تشيلسي، ونسعى للفوز بالألقاب، هدفنا هو الفوز في جميع المباريات المقبلة في كافة المسابقات".

ويستعد البلوز لخوض مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

 

 

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
تشيلسي بيدرو نيتو كأس الكاراباو فريق تشيلسي بطولة كأس الكاراباو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    34
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg