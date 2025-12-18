أكد بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، على مدى حرص الفريق على التأهل إلى نهائي كأس الكاراباو في الفترة المقبلة، بعد الصعود إلى دور نصف النهائي، في انتظار الفائز من أرسنال وكريستال بالاس.

وكان البلوز قد حقق فوزًا مهمًا في مباراة ربع النهائي أمام كارديف سيتي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-1، حيث سجل نيتو الهدف الثاني للفريق مساهمًا في الصعود إلى نصف النهائي.

وقال نيتو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الصعود إلى نصف النهائي أمر في غاية الأهمية، قال المدرب لنا إن هذه هي المباراة الثالثة التي نصل فيها إلى نصف النهائي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لذا نحن سعداء للغاية بذلك".

وأضاف: "لقد حققنا الفوز، ولذلك نتطلع بالفعل إلى المباراة القادمة، كان التركيز هو سر الفوز، وكانت الإرادة هي الدافع وراء هذه المباراة".

وأتم: "كنا نطمح للفوز في هذه المباراة، كان لدينا لاعبون قادرون على إحداث الفارق، وقد ساهم جارناتشو بشكل كبير بتسجيله هدفين، نحن تشيلسي، ونسعى للفوز بالألقاب، هدفنا هو الفوز في جميع المباريات المقبلة في كافة المسابقات".

ويستعد البلوز لخوض مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث.