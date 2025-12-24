حسم نادي آرسنال تفوقه على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، وأقيم اللقاء بملعب الإمارات.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره كريستال بالاس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس كاراباو، ليتأهل "الجانرز" إلى مواجهة تشيلسي في دور نصف النهائي.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب فريق آرسنال، في ظل تراجع ملحوظ من جانب كريستال بالاس، خلال أغلب أوقات المباراة.

واكتفى كريستال بالاس بالظهور خلال أوقات متفرفة من المباراة، وسط ضغط آرسنال الكبير نحو قص شريط الأهداف باللقاء.

ونجح آرسنال في هز الشباك بحلول الدقيقة 80 من عمر المباراة، بهدف عكسي سجله لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف آرسنال بعد نفذ بوكايو ساكا ركلة ركنية مرسلًا عرضية متقنة، وصلت إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم بأكثر من لاعب وسط غياب تنظيمي من دفاعات كريستال بالاس لتسكن الكرة في شباك الضيوف.

حاول كريستال بالاس العودة في الدقائق المتبقية من المباراة، حتى نجح مارك جويهي في إدراك التعادل بالدقيقة 90+5 لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وتفوق آرسنال على كريستال بالاس بنتيجة (8-7)، ليتأهل "الجانرز" إلى دور نصف النهائي من كأس كاراباو ليضرب الفريق موعدًا مع تشيلسي.