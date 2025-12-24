المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

بركلات الترجيح.. آرسنال يتفوق على كريستال بالاس في كأس كاراباو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:25 ص 24/12/2025
أرسنال

مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس

حسم نادي آرسنال تفوقه على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، وأقيم اللقاء بملعب الإمارات.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره كريستال بالاس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس كاراباو، ليتأهل "الجانرز" إلى مواجهة تشيلسي في دور نصف النهائي.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب فريق آرسنال، في ظل تراجع ملحوظ من جانب كريستال بالاس، خلال أغلب أوقات المباراة.

واكتفى كريستال بالاس بالظهور خلال أوقات متفرفة من المباراة، وسط ضغط آرسنال الكبير نحو قص شريط الأهداف باللقاء.

ونجح آرسنال في هز الشباك بحلول الدقيقة 80 من عمر المباراة، بهدف عكسي سجله لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف آرسنال بعد نفذ بوكايو ساكا ركلة ركنية مرسلًا عرضية متقنة، وصلت إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم بأكثر من لاعب وسط غياب تنظيمي من دفاعات كريستال بالاس لتسكن الكرة في شباك الضيوف.

حاول كريستال بالاس العودة في الدقائق المتبقية من المباراة، حتى نجح مارك جويهي في إدراك التعادل بالدقيقة 90+5 لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وتفوق آرسنال على كريستال بالاس بنتيجة (8-7)، ليتأهل "الجانرز" إلى دور نصف النهائي من كأس كاراباو ليضرب الفريق موعدًا مع تشيلسي.

أرسنال
أرسنال
أخبار إحصائيات
كريستال بالاس آرسنال كأس كاراباو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    35
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

