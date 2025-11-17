المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملعب لا كارتوخا يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا حتى 2028

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:22 م 17/11/2025
كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا

سيواصل ملعب لا كارتوخا في إشبيلية استضافة نهائي كأس ملك إسبانيا خلال النسخ الثلاث المقبلة، بدءًا من مباراة النسخة الحالية 2025-2026.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، يوم السبت 25 أبريل 2026.

لا كارتوخا يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا حتى 2028

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذا القرار خلال اجتماعه في إشبيلية، مستفيدًا من أن ملعب إشبيلية نفسه سيستضيف غدًا المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للمنتخب الوطني الإسباني ضد تركيا لكأس العالم الصيف القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقرر أعضاء المجلس أن يظل ملعب لا كارتوخا هو مقر الاحتفال الكبير بكرة القدم الذي استضافه منذ عام 2020، عندما فاز ريال سوسيداد ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وبعد ذلك، توّج برشلونة (2021)، وريال بيتيس (2022)، وريال مدريد (2023)، وأتلتيك بلباو (2024)، وبرشلونة مرة أخرى (2025) بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا ملعب لا كارتوخا

