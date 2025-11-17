ملعب لا كارتوخا يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا حتى 2028

سيواصل ملعب لا كارتوخا في إشبيلية استضافة نهائي كأس ملك إسبانيا خلال النسخ الثلاث المقبلة، بدءًا من مباراة النسخة الحالية 2025-2026.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، يوم السبت 25 أبريل 2026.

لا كارتوخا يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا حتى 2028

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذا القرار خلال اجتماعه في إشبيلية، مستفيدًا من أن ملعب إشبيلية نفسه سيستضيف غدًا المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للمنتخب الوطني الإسباني ضد تركيا لكأس العالم الصيف القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقرر أعضاء المجلس أن يظل ملعب لا كارتوخا هو مقر الاحتفال الكبير بكرة القدم الذي استضافه منذ عام 2020، عندما فاز ريال سوسيداد ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وبعد ذلك، توّج برشلونة (2021)، وريال بيتيس (2022)، وريال مدريد (2023)، وأتلتيك بلباو (2024)، وبرشلونة مرة أخرى (2025) بكأس ملك إسبانيا.