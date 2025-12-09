المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد وبرشلونة ضد فريقين من الدرجة الثالثة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:41 م 09/12/2025
كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا

أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أسفرت عن مواجهة سهلة لكلا من ريال مدريد وبرشلونة.

وتبدأ الأندية الـ4 المنافسة في كأس السوبر الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد)، مشوارها بداية من دور الـ32.

وأسفرت القرعة عن وقوع العملاقين الريال والبارسا ضد فريقين من دوري الدرجة الثالثة.

ويلعب ريال مدريد ضد فريق تالافيرا دي لا رينا، بينما يلتقي برشلونة مع جوادالاخارا.

وفي كلتا المباراتين يخرج البارسا (حامل اللقب) والريال (الوصيف) للعب على أرض جوادالاخارا وتالافيرا.

قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا

جوادالاخارا × برشلونة

تالافيرا دي لا رينا × ريال مدريد

أتلتيكو بالياريس × أتلتيكو مدريد

أورينسي × أتلتيك بلباو

ألباسيتي × سيلتا فيجو

غرناطة × رايو فاييكانو

ويسكا × أوساسونا

سبورتنج خيخون × فالنسيا

راسينج سانتاندير × فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا

إيبار × إلتشي

كولتورال ليونيسا × ليفانتي

بورجوس × خيتافي

إلدينسي × ريال سوسيداد

ريال مورسيا × ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية

ريال مدريد برشلونة كأس ملك إسبانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg