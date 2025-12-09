أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أسفرت عن مواجهة سهلة لكلا من ريال مدريد وبرشلونة.

وتبدأ الأندية الـ4 المنافسة في كأس السوبر الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد)، مشوارها بداية من دور الـ32.

وأسفرت القرعة عن وقوع العملاقين الريال والبارسا ضد فريقين من دوري الدرجة الثالثة.

ويلعب ريال مدريد ضد فريق تالافيرا دي لا رينا، بينما يلتقي برشلونة مع جوادالاخارا.

وفي كلتا المباراتين يخرج البارسا (حامل اللقب) والريال (الوصيف) للعب على أرض جوادالاخارا وتالافيرا.

قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا

جوادالاخارا × برشلونة

تالافيرا دي لا رينا × ريال مدريد

أتلتيكو بالياريس × أتلتيكو مدريد

أورينسي × أتلتيك بلباو

ألباسيتي × سيلتا فيجو

غرناطة × رايو فاييكانو

ويسكا × أوساسونا

سبورتنج خيخون × فالنسيا

راسينج سانتاندير × فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مايوركا

إيبار × إلتشي

كولتورال ليونيسا × ليفانتي

بورجوس × خيتافي

إلدينسي × ريال سوسيداد

ريال مورسيا × ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية