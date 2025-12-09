أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأقيمت اليوم الثلاثاء قرعة الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أسفرت عن مواجهة سهلة لكلا من ريال مدريد وبرشلونة.

وتبدأ الأندية الـ4 المنافسة في كأس السوبر الإسباني (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد)، مشوارها بداية من دور الـ32.

وأسفرت القرعة عن وقوع العملاقين الريال والبارسا ضد فريقين من دوري الدرجة الثالثة.

ويلعب ريال مدريد ضد فريق تالافيرا دي لا رينا، بينما يلتقي برشلونة مع جوادالاخارا.

وفي كلتا المباراتين يخرج البارسا (حامل اللقب) والريال (الوصيف) للعب على أرض جوادالاخارا وتالافيرا.

مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

جوادالاخارا × برشلونة - يوم 16 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تالافيرا دي لا رينا × ريال مدريد - يوم 17 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.