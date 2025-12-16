عاد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، إلى الدفاع عن مرمى برشلونة، خلال مباراة اليوم ضد جوادالاخارا، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره جوادالاخارا، في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس الملك، على ملعب "بيدرو إسكارتين".

تير شتيجن يعود إلى تشكيل برشلونة

واتخذ الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قرار الدفع بمواطنه تير شتيجن ضمن التشكيل الأساسي في مباراة اليوم، من أجل إراحة الحارس الأساسي خوان جارسيا.

وكانت المرة الأخيرة التي لعب فيها تير شتيجن مع برشلونة يوم 18 مايو الماضي أمام فياريال، وشارك الحارس ذي الـ33 عامًا، بعد ذلك مع المنتخب الألماني في نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

بينما خضع تير شتيجن لجراحة ناجحة في الظهر، خلال فترة الاستعداد للموسم الحالي 2025-2026، بينما غاب الحارس الألماني لفترة طويلة الموسم الماضي، بسبب تمزق في الأوتار.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالتالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كريستينسين، مارك بيرنال، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بردجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خوان جارسيا، تشيزني، بالدي، كوبارسي، كوندي، جيرارد مارتن، درو، تومي، بيدري، رافينيا وفيران.