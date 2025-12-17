المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك: ليس من السهل التسجيل في مثل تلك المباريات.. وكريستنسن كان ممتازًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:32 ص 17/12/2025
فليك

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

أثنى المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام جوادالاخارا، في المباراة التي جرت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وتفوق فريق برشلونة على نظيره جوادالاخارا بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس ملك إسبانيا، وأقيمت أحداثها على ملعب بيدرو إسكارتين

تصريحات هانسي فليك

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة تصريحاته عقب المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" قائلًا: "لقد دافعوا بشكل جيد لقد كان الأمر صعبًا، وكنا نعلم ذلك، أنا أقدّر كثيرًا العمل الذي قام به اللاعبين، كريستنسن كان ممتازًا اليوم، نحن نعمل للفوز بكل المباريات".

وأضاف مدرب برشلونة: "مارك هو القائد ولعب العديد من المباريات، تحدثنا مع باقي الطاقم الفني وأردنا منحه الفرصة للعب".

وأكمل: "هذه المباريات ليست سهلة، كما قلت سابقًا، أنا سعيد بالموقف الذي أظهره لاعبو الفريق على أرض الملعب، وهذه هي النقطة الأساسية التي تفسر انتصارنا".

وأتم هانسي فليك حديثه: "ليس من السهل دائمًا تسجيل الأهداف في مثل هذه المباريات، لكننا نجحنا في ذلك".

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
برشلونة كأس ملك إسبانيا هانسي فليك

