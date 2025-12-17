المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا.. الموعد والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:25 ص 17/12/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بمواجهة تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تالافيرا، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

ريال مدريد هو أحد الأندية الـ4 المنافسة في كأس السوبر الإسباني، بجانب برشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، لذا يبدأ مشواره في كأس الملك من دور الـ32.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وتالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتالافيرا

من المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وتالافيرا عبر قناة "MBC مصر 2".

كما يمكن متابعة مباريات كأس ملك إسبانيا عبر منصة "شاهد".

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا

