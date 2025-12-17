يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بمواجهة تالافيرا، أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تالافيرا، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

ريال مدريد هو أحد الأندية الـ4 المنافسة في كأس السوبر الإسباني، بجانب برشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، لذا يبدأ مشواره في كأس الملك من دور الـ32.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وتالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتالافيرا

من المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وتالافيرا عبر قناة "MBC مصر 2".

كما يمكن متابعة مباريات كأس ملك إسبانيا عبر منصة "شاهد".