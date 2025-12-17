المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تواجد مبابي وغيابات عديدة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة تالافيرا في كأس الملك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:12 م 17/12/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة تالافيرا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تالافيرا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

تواجد مبابي وغيابات عديدة

شهدت قائمة النادي الملكي لمواجهة تالافيرا، تواجد عدة أسماء بارزة من نجوم ريال مدريد على رأسهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

بينما عرفت القائمة عدة غيابات، أبرزهم تيبو كورتوا، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة تالافيرا

حراسة المرمى: أندري لونين، فران جونزاليس، خافي نافارو.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، ديان هويسن، دافيد خيمينيز، خوان مارتينيز، فالديبيناس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، سيسترو، تياجو بياترش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كأس ملك إسبانيا تالافيرا

