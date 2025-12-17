المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ضربة مفاجئة.. ريال مدريد يعلن استبعاد أسينسيو من قائمة مباراة تالافيرا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:54 م 17/12/2025
راؤول أسينسيو

راؤول أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن استبعاد المدافع راؤول أسينسيو، من قائمة الفريق لمواجهة تالافيرا في كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تالافيرا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، مساء اليوم الأربعاء.

وكان الريال قد أعلن عن قائمته لمباراة تالافيرا قبل ساعات من انطلاقها، وشهدت وجود أسينسيو.

لكن النادي الملكي نشر بعدها بيانا رسميا مقتضبا قال فيه: "راؤول أسينسيو خارج قائمة اللاعبين لمباراة اليوم ضد تالافيرا، بسبب معاناته من الحمى".

وبهذا يتقلص عدد لاعبي قلب الدفاع المتاحين للمدرب تشابي ألونسو أمام تالافيرا إلى 4، هم دين هويسن، بجانب الثلاثي فيكتور فالديبينياس وخوان مارتينيز ودييجو خيمينيز، الذين تم تصعيدهم مؤخرا من أكاديمية النادي.

جدير بالذكر أن أسينسيو صاحب الـ22 عاما شارك في 16 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا

