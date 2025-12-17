أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن استبعاد المدافع راؤول أسينسيو، من قائمة الفريق لمواجهة تالافيرا في كأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تالافيرا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك، مساء اليوم الأربعاء.

وكان الريال قد أعلن عن قائمته لمباراة تالافيرا قبل ساعات من انطلاقها، وشهدت وجود أسينسيو.

لكن النادي الملكي نشر بعدها بيانا رسميا مقتضبا قال فيه: "راؤول أسينسيو خارج قائمة اللاعبين لمباراة اليوم ضد تالافيرا، بسبب معاناته من الحمى".

وبهذا يتقلص عدد لاعبي قلب الدفاع المتاحين للمدرب تشابي ألونسو أمام تالافيرا إلى 4، هم دين هويسن، بجانب الثلاثي فيكتور فالديبينياس وخوان مارتينيز ودييجو خيمينيز، الذين تم تصعيدهم مؤخرا من أكاديمية النادي.

جدير بالذكر أن أسينسيو صاحب الـ22 عاما شارك في 16 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.