كشف الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، عن تشكيل الفريق لمواجهة تالافيرا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره تالافيرا، ضمن منافسات دور الـ32 من مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تالافيرا

شهدت اختيارات تشابي ألونسو لمباراة ريال مدريد و تالافيرا، عدة غيابات هي، تيبو كورتوا، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، بالإضافة إلى راؤول أسينسيو الذي يعاني من الحمى.

وعاد إندريك للمشاركة مع ريال مدريد بشكل أساسي، ليظهر في الهجوم إلى جانب فرانكو ماستانتونو.

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: دافيد خيمينيز، دين هويسن، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، داني سيبايوس، جونزالو جارسيا.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، إندريك، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خوان مارتينيز، فالديبيناس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، سيسترو، تياجو بياترش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، فران جونزاليس، جافي نافارو.