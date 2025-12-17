المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
(2 - 1)
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
22:15
فولهام

فولهام

إندريك أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:11 م 17/12/2025
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشف الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، عن تشكيل الفريق لمواجهة تالافيرا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره تالافيرا، ضمن منافسات دور الـ32 من مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تالافيرا

شهدت اختيارات تشابي ألونسو لمباراة ريال مدريد و تالافيرا، عدة غيابات هي، تيبو كورتوا، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، بالإضافة إلى راؤول أسينسيو الذي يعاني من الحمى.

وعاد إندريك للمشاركة مع ريال مدريد بشكل أساسي، ليظهر في الهجوم إلى جانب فرانكو ماستانتونو.

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: دافيد خيمينيز، دين هويسن، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، داني سيبايوس، جونزالو جارسيا.

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو، إندريك، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: خوان مارتينيز، فالديبيناس، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، سيسترو، تياجو بياترش، فينيسيوس جونيور، رودريجو، فران جونزاليس، جافي نافارو.

ريال مدريد
ريال مدريد
ريال مدريد كأس ملك إسبانيا تالافيرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

25

محاولة لريال مدريد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
