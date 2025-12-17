المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفاجآت كأس الملك.. فياريال يودع أمام فريق درجة ثانية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:51 م 17/12/2025
فياريال

من مباراة راسينج وفياريال في كأس الملك

ودع نادي فياريال منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 على يد فريق درجة ثانية، مساء اليوم الأربعاء.

والتقى فياريال خارج أرضه براسينج سانتاندير، ضمن مباريات دور الـ32 من منافسات كأس ملك إسبانيا.

فياريال يودع كأس الملك

أنهى راسينج الشوط الأول متفوقًا (2-0) على فياريال بفضل ثنائية المهاجم خوان كارلوس أرانا في الدقيقتين 6 و28 على الترتيب.

الملفت أن أرانا، صاحب ثنائية راسينج، سبق له اللعب في فياريال سواءً مع فريق تحت 19 عامًا أو الفريق الثالث أو الرديف، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق الأول.

وحاول فياريال العودة في الشوط الثاني، لكنه اكتفى بإحراز هدف وحيد من توقيع أيوزي بيريز في الدقيقة 86.

وتأهل راسينج سانتاندير الذي لم يلعب في منافسات الدوري الإسباني منذ عام 2012، إلى دور الـ16 في كأس الملك، على حساب فياريال، صاحب المركز الثالث في الليجا.

يشار إلى أن راسينج يتصدر جدول الترتيب في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد مرور 18 جولة، ليقترب أكثر من الصعود إلى الليجا.

