مفاجآت كأس الملك.. فياريال يودع أمام فريق درجة ثانية

ودع نادي فياريال منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 على يد فريق درجة ثانية، مساء اليوم الأربعاء.

والتقى فياريال خارج أرضه براسينج سانتاندير، ضمن مباريات دور الـ32 من منافسات كأس ملك إسبانيا.

فياريال يودع كأس الملك

أنهى راسينج الشوط الأول متفوقًا (2-0) على فياريال بفضل ثنائية المهاجم خوان كارلوس أرانا في الدقيقتين 6 و28 على الترتيب.

الملفت أن أرانا، صاحب ثنائية راسينج، سبق له اللعب في فياريال سواءً مع فريق تحت 19 عامًا أو الفريق الثالث أو الرديف، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع الفريق الأول.

وحاول فياريال العودة في الشوط الثاني، لكنه اكتفى بإحراز هدف وحيد من توقيع أيوزي بيريز في الدقيقة 86.

وتأهل راسينج سانتاندير الذي لم يلعب في منافسات الدوري الإسباني منذ عام 2012، إلى دور الـ16 في كأس الملك، على حساب فياريال، صاحب المركز الثالث في الليجا.

يشار إلى أن راسينج يتصدر جدول الترتيب في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد مرور 18 جولة، ليقترب أكثر من الصعود إلى الليجا.