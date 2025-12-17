المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليلة تألق جريزمان.. أتلتيكو مدريد يعبر أتلتيكو بالياريس في كأس ملك إسبانيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:12 م 17/12/2025
أتلتيكو مدريد

مباراة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيكو بالياريس

حسم نادي أتلتيكو مدريد تفوقه على نظيره أتلتيكو بالياريس، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، وشهدت إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وتفوق فريق أتلتيكو مدريد على نظيره أتلتيكو بالياريس، بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس ملك إسبانيا.

وافتتح أنطوان جريزمان التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ليضع الروخي بلانكوس في المقدمة، قبل أن يضاعف جياكومو راسبادوري النتيجة بعد 4 دقائق.

وقلص جيراردو بونيت، لاعب أتلتيكو بالياريس، النتيجة في الدقيقة 28 بتسجيله الهدف الأول لفريقه، ليحافظ على آمال فريقه في المباراة.

وأكد جريزمان على تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد والثاني له، وذلك بحلول الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وأحرز محمدو كيتا الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو بالياريس، في الدقيقة 90 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

وحاول فريق أتلتيكو بالياريس، تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن كتيبة دييجو سيميوني حافظت على تقدمها، ليتأهل الروخي بلانكوس إلى دور الـ16 من كأس الملك.

 

أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا أتلتيكو بالياريس

