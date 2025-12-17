المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مواجهة مثيرة.. ريال مدريد يعبر تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:55 م 17/12/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد

حسم نادي ريال مدريد تفوقه على نظيره تالافيرا، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتفوق فريق ريال مدريد على مضيفه تالافيرا، بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد يعبر تالافيرا

ظهرت خطورة ريال مدريد مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعد أن أهدر كيليان مبابي فرصة محققة بعد أن أطلق المهاجم الفرنسي تسديدة قوية تصدى لها حارس تالافيرا.

وأهدر فريق تالافيرا، فرصة محققة بالدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد أن تصدى لونين لتسديدة أصحاب الأرض.

واستمرت خطورة ريال مدريد قائمة، وأطلق فران جارسيا تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس أصحاب الأرض بالدقيقة 39.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من علامة الجزاء.

وأحرز مانويل فاراندو لاعب تالافيرا، هدف لصالح ريال مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+1 من زمن المباراة، إذ اصطدمت الكرة به قبل أن تسكن شباك فريقه بعد تمريرة من مبابي.

وأطلق سيبايوس تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ولكن حارس تالافيرا أنقذ مرماه مجددًا.

وظلت محاولات ريال مدريد قائمة من أجل تسجيل المزيد، إلا أن الأمور سارت في الاتجاه الآخر، إذ نجح ناهويل أرويو في هز شباك الضيوف في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وأحرز مبابي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88 من زمن المباراة، مؤكدًا على أحقية ريال مدريد في التأهل للدور القادم من كأس ملك إسبانيا، بعد تسديدة قوية جاءت نتيجة تمريرة من تشواميني.

وقلص نادي تالافيرا النتيجة من جديد بالدقيقة 90+1 عن طريق جونزالو دي رينزو، ليحافظ على آمال فريقه في المباراة.

وحاول الفريقان التسجيل في الدقائق المتبقية من اللقاء، إلا أن الشباك ظلت قائمة لم تهتز حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد كأس ملك إسبانيا تالافيرا

