أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد إقامة قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل حتى الآن 12 فريقاً إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة، وتتبقى 4 مباريات لحسم 4 مقاعد متبقية.

الفرق المتأهلة هي: إلتشي، ديبورتيفو لا كرونيا، برشلونة، ريال سوسيداد، فالنسيا، كولتورال ليونيسا، راسينج سانتاندير، أوساسونا، ألباسيتي، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، وألافيس.

موعد قرعة دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

ستقام قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وستُقام مباريات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، بنظام المباراة الواحدة في 13 أو 14 أو 15 يناير.

وسيتم قدر الإمكان وضع فرق الدرجات الأعلى في مواجهة فرق الدرجات الأدنى.