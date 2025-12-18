كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس قرار المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بالدفع بـ أندريه تير شتيجن في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق أمام جوادالاخارا في الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا.

وكان الدفع باللاعب الألماني في التشكيل الأساسي للفريق هو المفاجأة الأكبر بالنسبة لجماهير برشلونة، حيث قام فليك باختيار تير شتيجن بعد التحدث معه قبل انطلاق أحداث المباراة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن فليك كان يدرك تمامًا أنه أمام موقف حرج، حيث لم يرغب في إثارة غضب أو ضيق تير شتيجن الذي يُعتبر أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في غرفة الملابس.

ويأتي ذلك في ظل علم المدرب أنه يجب عليه منح تير شتيجن فرصة عاجلة للمشاركة بعد انتهاء فترة علاجه، ولكن بالنظر إلى جدول مباريات الفريق في الأسابيع المقبلة، كانت مباراة كأس الملك هي الفرصة المثالية للسماح لمشاركة اللاعب.

ولن يشارك اللاعب في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال جارسيا هو الحارس الأساسي للفريق في تلك المباريات القوية، في حين أنه لن يكون هناك أي تغيرات أساسية أيضًا في مركز حراسة المرمى في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن فليك أثبت بمشاركة اللاعب أنه قادر على اللعب في أي فريق، خاصةً بعدما ظهر بمستوى جيد في مباراة الكأس وتصديه لأكثر من كرة خطيرة، وبالتالي سيكون الباب مفتوحًا لديه أمام أي عرض قد يصله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حين أن الأندية لن تكون قلقة حول مستوى اللاعب الذي خضع لعملية جراحية في الظهر وغاب عن كرة القدم لمدة 4 أشهر.

وأكدت أس الإسبانية، أن فليك أوضح للحارس الألماني أن مشاركته في تلك المباراة هو قرار استثنائي، فيما أنه لن يكون الحارس الأساسي في كل مباريات فريقه في بطولة الكأس هذا الموسم، مشيرًا إلى أن قراره كان من المرجح أن يكون مختلفًا في حال عدم تعرض تشيزني لعدوى فيروسية، وبالتالي فتح المدرب الباب أمام الحارس أنه قد لا يعتمد عليه بشكل مستمر في الفترة المقبلة.