المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد مشاركته في كأس الملك.. تقارير تكشف كواليس قرار فليك بإشراك شتيجن بالتشكيل الأساسي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

02:54 م 18/12/2025
تير شتيجن وهانز فليك

تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس قرار المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بالدفع بـ أندريه تير شتيجن في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق أمام جوادالاخارا في الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا.

وكان الدفع باللاعب الألماني في التشكيل الأساسي للفريق هو المفاجأة الأكبر بالنسبة لجماهير برشلونة، حيث قام فليك باختيار تير شتيجن بعد التحدث معه قبل انطلاق أحداث المباراة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن فليك كان يدرك تمامًا أنه أمام موقف حرج، حيث لم يرغب في إثارة غضب أو ضيق تير شتيجن الذي يُعتبر أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في غرفة الملابس.

ويأتي ذلك في ظل علم المدرب أنه يجب عليه منح تير شتيجن فرصة عاجلة للمشاركة بعد انتهاء فترة علاجه، ولكن بالنظر إلى جدول مباريات الفريق في الأسابيع المقبلة، كانت مباراة كأس الملك هي الفرصة المثالية للسماح لمشاركة اللاعب.

ولن يشارك اللاعب في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال جارسيا هو الحارس الأساسي للفريق في تلك المباريات القوية، في حين أنه لن يكون هناك أي تغيرات أساسية أيضًا في مركز حراسة المرمى في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن فليك أثبت بمشاركة اللاعب أنه قادر على اللعب في أي فريق، خاصةً بعدما ظهر بمستوى جيد في مباراة الكأس وتصديه لأكثر من كرة خطيرة، وبالتالي سيكون الباب مفتوحًا لديه أمام أي عرض قد يصله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حين أن الأندية لن تكون قلقة حول مستوى اللاعب الذي خضع لعملية جراحية في الظهر وغاب عن كرة القدم لمدة 4 أشهر.

وأكدت أس الإسبانية، أن فليك أوضح للحارس الألماني أن مشاركته في تلك المباراة هو قرار استثنائي، فيما أنه لن يكون الحارس الأساسي في كل مباريات فريقه في بطولة الكأس هذا الموسم، مشيرًا إلى أن قراره كان من المرجح أن يكون مختلفًا في حال عدم تعرض تشيزني لعدوى فيروسية، وبالتالي فتح المدرب الباب أمام الحارس أنه قد لا يعتمد عليه بشكل مستمر في الفترة المقبلة.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
برشلونة الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا تير شتيجن فريق برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
السعودية

السعودية

0 0
الإمارات

الإمارات

51

لم يصدر حكم المباراة القرار النهائي بشان المباراة.. ويتم الان ايقاف المباراة مؤقتا حتى الان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg