أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة كليمنت لينجليه مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة كأس ملك إسبانيا.

وكان المدافع قد اضطر لمغادرة أرضية الملعب بعد مرور عشر دقائق من مباراة كأس الملك التي جمعت أتلتيكو مدريد بنادي أتلتيكو بالياريس.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيكو بالياريس بنتيجة (3-2).

تفاصيل إصابة لينجليه

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "يعاني كليمنت لينجليه من التواء من الدرجة العالية في الرباط الجانبي الداخلي دون وجود أي إصابات مرافقة".

وأضاف: "وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي، بعد خضوع اللاعب اليوم الخميس لتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات تقييم إضافية، تشخيص الإصابة المذكورة".

وأتم بيان النادي المدريدي: "وسيظل الدولي الفرنسي تحت المراقبة الطبية في انتظار تطور حالته".