للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

بعد مغادرته مباراة كأس الملك.. أتلتيكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة لينجليه

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:58 م 18/12/2025
كليمان لينجليه

لينجليه

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة كليمنت لينجليه مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة كأس ملك إسبانيا.

وكان المدافع قد اضطر لمغادرة أرضية الملعب بعد مرور عشر دقائق من مباراة كأس الملك التي جمعت أتلتيكو مدريد بنادي أتلتيكو بالياريس.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيكو بالياريس بنتيجة (3-2).

تفاصيل إصابة لينجليه

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "يعاني كليمنت لينجليه من التواء من الدرجة العالية في الرباط الجانبي الداخلي دون وجود أي إصابات مرافقة".

وأضاف: "وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي، بعد خضوع اللاعب اليوم الخميس لتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات تقييم إضافية، تشخيص الإصابة المذكورة".

وأتم بيان النادي المدريدي: "وسيظل الدولي الفرنسي تحت المراقبة الطبية في انتظار تطور حالته".

كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد لينجليه

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

