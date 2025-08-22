المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديفيد أنشيلوتي في مواجهة العاصفة بعد إقصاء بوتافوجو القاري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:56 م 22/08/2025
ديفيد أنشيلوتي

ديفيد أنشيلوتي

ودع فريق بوتافوجو البرازيلي، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، البطولة القارية مبكرًا بعدما سقط أمام ليجا ديبورتيفو كيتو الإكوادوري في دور الـ16، في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية.

ورغم تفوقه ذهابًا بهدف دون رد، خسر الفريق البرازيلي إيابًا بهدفين دون مقابل، ليودّع المنافسات بمجموع المباراتين (2-1)، في نتيجة أثارت جدلًا واسعًا في البرازيل، وفتحت باب الانتقادات أمام المدرب ديفيد أنشيلوتي.

ديفيد أنشيلوتي: اختلفت مع والدي كثيرًا

أنشيلوتي الصغير في مواجهة العاصفة

وكانت التوقعات تشير إلى قدرة بوتافوجو على المضي بعيدًا في البطولة واستعادة لقبه، خاصة بعد إنفاقه أكثر من 110 ملايين يورو خلال آخر ثلاث فترات انتقالات، إلا أن الخروج المفاجئ جاء بمثابة صدمة لجماهيره ومستثمريه.

وتعد هذه الخسارة ضربة موجعة لمالك النادي الأمريكي جون تكستور، الذي يواجه أصلًا صراعات إدارية مع شركائه في مجموعة "إيجل"، ليزداد الضغط عليه بعد الفشل القاري.

بورنموث يتوصل لاتفاق لبيع حارسه إلى بوتافوجو

ولم يشارك بعض الصفقات الجديدة بشكل مؤثر، حيث ظل الثنائي ناثان فرنانديز وسانتي رودريجيز (21 مليون يورو) على مقاعد البدلاء، بينما اكتفى المهاجم آرثر كابرال، القادم من بنفيكا مقابل 12 مليون يورو، بالمشاركة في آخر نصف ساعة دون أن ينجح في إنقاذ الفريق.

بوتافوجو كوبا ليبرتادوريس ديفيد أنشيلوتي جون تكستور ليجا دي كيتو

