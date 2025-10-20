أشهر حكم مباراة بلومينج ضد بوليفار في منافسات الدوري البوليفي، 7 بطاقات حمراء، في مشهد استدعى تدخل قوات الشرطة التي ألقت بعض القنابل المسيلة للدموع من أجل إبعاد اللاعبين عن بعضهم البعض.

وحملت مباراة بوليفار وبلومينج خصوصية شديدة في ظل صراعهما على لقب الدوري البوليفي 2025-2026، إذ يحتل الفريقان المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

طرد 7 لاعبين في مباراة واحدة بالدوري البوليفي

التقى بوليفار وبلومينج على أرض الأخير في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري البوليفي، صباح أمس الأحد.

وبدا كل شيء طبيعي في لقاء الفريقين حتى الدقيقة 39 التي شهدت مشادة بالأيدي بين اللاعبين، أدت إلى طرد 5 لاعبين، بواقع اثنين من بلومينج وثلاثة من صفوف بوليفار.

#noticiasdeportes

En un encuentro que tuvo de todo, Bolívar venció a Blooming 2-1 en el torneo Todos Contra Todos en la cancha de Real Santa Cruz

* Siete tarjetas rojas 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 fueron mostradas en el encuentro: cuatro para #Blooming y tres para #Bolívar

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/7GEaznhZpW — Paulo Cuiza (@PauloCuiza) October 18, 2025

وفي الشوط الثاني، تلقى ثنائي جديد من بلومينج بطاقتين حمراويين في الدقيقتين 54 و60 على الترتيب، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

ولسوء حظ صاحب الأرض، استقبل بلومينج هدفًا في الدقيقة 90+2، حصل به بوليفار على ثلاث نقاط ثمينة.

تدخل الشرطة

استمرت مشاهد العنف في غرف تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، خاصة أن الغرفتين كانتا قريبتين من بعضهما البعض.

واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل فرض النظام على المنطقة المحيطة بغرفتي ملابس بلومينج وبوليفار، كما اتخذ المسؤولون في الدوري البوليفي قرارًا بإلغاء المؤتمرات الصحفية.

وأكد الاتحاد البوليفي لكرة القدم أنه يفكر في فرض عقوبات على الفريقين.

وقال دانييل كاتانو، أحد لاعبي بوليفار الذين حصلوا على بطاقة حمراء: "كانت هناك مشاجرة لكنني لم أضرب أي أحد.. لقد كان الحكم عاطفيًا ولم يعرف كيف يدير المباراة، والأمر انتهى بطريقة سخيفة".

وانتقد زميله كارلوس لامبي، حارس بوليفار، ما حدث: "اعتدوا على مدرب حراس المرمى، ودخلوا في شجار بالأيدي، ولم يكن هناك حراس أمن كافيين".