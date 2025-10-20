المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طرد 7 لاعبين في مباراة واحدة.. ماذا يحدث بالدوري البوليفي؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:16 م 20/10/2025
فوضى

من مشاهد الفوضى في الدوري البوليفي

أشهر حكم مباراة بلومينج ضد بوليفار في منافسات الدوري البوليفي، 7 بطاقات حمراء، في مشهد استدعى تدخل قوات الشرطة التي ألقت بعض القنابل المسيلة للدموع من أجل إبعاد اللاعبين عن بعضهم البعض.

وحملت مباراة بوليفار وبلومينج خصوصية شديدة في ظل صراعهما على لقب الدوري البوليفي 2025-2026، إذ يحتل الفريقان المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

طرد 7 لاعبين في مباراة واحدة بالدوري البوليفي

التقى بوليفار وبلومينج على أرض الأخير في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري البوليفي، صباح أمس الأحد.

وبدا كل شيء طبيعي في لقاء الفريقين حتى الدقيقة 39 التي شهدت مشادة بالأيدي بين اللاعبين، أدت إلى طرد 5 لاعبين، بواقع اثنين من بلومينج وثلاثة من صفوف بوليفار.

وفي الشوط الثاني، تلقى ثنائي جديد من بلومينج بطاقتين حمراويين في الدقيقتين 54 و60 على الترتيب، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

ولسوء حظ صاحب الأرض، استقبل بلومينج هدفًا في الدقيقة 90+2، حصل به بوليفار على ثلاث نقاط ثمينة.

تدخل الشرطة

استمرت مشاهد العنف في غرف تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، خاصة أن الغرفتين كانتا قريبتين من بعضهما البعض.

واضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل فرض النظام على المنطقة المحيطة بغرفتي ملابس بلومينج وبوليفار، كما اتخذ المسؤولون في الدوري البوليفي قرارًا بإلغاء المؤتمرات الصحفية.

وأكد الاتحاد البوليفي لكرة القدم أنه يفكر في فرض عقوبات على الفريقين.

وقال دانييل كاتانو، أحد لاعبي بوليفار الذين حصلوا على بطاقة حمراء: "كانت هناك مشاجرة لكنني لم أضرب أي أحد.. لقد كان الحكم عاطفيًا ولم يعرف كيف يدير المباراة، والأمر انتهى بطريقة سخيفة".

وانتقد زميله كارلوس لامبي، حارس بوليفار، ما حدث: "اعتدوا على مدرب حراس المرمى، ودخلوا في شجار بالأيدي، ولم يكن هناك حراس أمن كافيين".

الدوري البوليفي بوليفار

أخبار تهمك

التعليقات

