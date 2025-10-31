حقق بالميراس ريمونتادا تاريخية، في نصف نهائي كوربا ليبرتادوريس، على حساب ليجا دي كيتو الإكوادوري.

وفاز بالميراس بنتيجة 4-0 أمام ليجا دي كيتو، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم على الجمعة على ملعب آليانز باركي.

وافتتح رامون سوسا التسجيل لـ بالميراس في الدقيقة 20، وأضاف برونو فوكس الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

وسجل رافائيل فيجا الهدف الثالث في الدقيقة 68، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وتأهل بالميراس إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس، بعد الريمونتادا الكبيرة أمام ليجا دي كيتو.

وكان بالميراس قد خسر في لقاء الذهاب بتيجة 3-0 أمام ليجا دي كيتو.

وضرب بالميراس موعدًا مع مواطنه فلامنجو في المباراة النهائي، في نهائي برازيلي خالص.

وتُعد هذه المرة هي الثالثة لـ بالميراس في آخر 5 سنوات تحت قيادة البرتغالي آبيل فيريرا.

ونجح فيريرا في قيادة بالميراس لتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس موسمي 2020 و2021.

ويقام نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 30 نوفمبر، على ملعب مونومنتال في العاصمة البيروفية ليما.