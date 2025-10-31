المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأنظار على ليما.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينجو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:56 ص 31/10/2025
نهائي كوبا ليبرتادوريس

نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025

تأهل فريق بالميراس بعد ريمونتادا مثيرة إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، ليضرب موعد مع مواطنه فريق فلامينجو، في مباراة ستقام خارج البرازيل.

موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس

أنظار العالم تتوجه إلى ليما، عاصمة بيرو، وتحديدًا ملعب مونومنتال، مستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025، بين بالميراس وفلامينجو.

ويقام نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينجو، يوم السبت الموافق 29 من شهر نوفمبر المقبل، في عاصمة بيرو، لتحديد المتأهل إلى كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويعد بطل كوبا ليبرتادوريس بمثابة منافس محتمل لفريق بيراميدز، الذي تأهل إلى كأس التحدي (نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال)، منتظرًا الفائز من ديربي الأمريكتين الذي سيجمع بين كروز أزول المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس بين ممثلي البرازيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي الأمريكتين، يوم 10 ديسمبر المقبل في قطر، والمتأهل سيواجه بيراميدز، يوم السبت الموافق 13 من الشهر نفسه.

على أن تكون المباراة النهائية، التي تحدد طرفها الأول، وهو باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.

كوبا ليبرتادوريس بالميراس بيراميدز كأس إنتركونتيننتال فلامينجو نهائي كوبا ليبرتادوريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg