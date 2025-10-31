تأهل فريق بالميراس بعد ريمونتادا مثيرة إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، ليضرب موعد مع مواطنه فريق فلامينجو، في مباراة ستقام خارج البرازيل.

موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس

أنظار العالم تتوجه إلى ليما، عاصمة بيرو، وتحديدًا ملعب مونومنتال، مستضيف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025، بين بالميراس وفلامينجو.

ويقام نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينجو، يوم السبت الموافق 29 من شهر نوفمبر المقبل، في عاصمة بيرو، لتحديد المتأهل إلى كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويعد بطل كوبا ليبرتادوريس بمثابة منافس محتمل لفريق بيراميدز، الذي تأهل إلى كأس التحدي (نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال)، منتظرًا الفائز من ديربي الأمريكتين الذي سيجمع بين كروز أزول المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس بين ممثلي البرازيل.

ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي الأمريكتين، يوم 10 ديسمبر المقبل في قطر، والمتأهل سيواجه بيراميدز، يوم السبت الموافق 13 من الشهر نفسه.

على أن تكون المباراة النهائية، التي تحدد طرفها الأول، وهو باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل.