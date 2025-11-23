المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل يتوج فلامنجو بالدوري البرازيلي الثلاثاء القادم؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:28 م 23/11/2025
فلامنجو

فلامنجو

أصبح فلامنجو على أعتاب حسم لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ريد بول براجانتينو بثلاثية نظيفة، مستفيدًا من تعثر منافسه المباشر بالميراس بالتعادل السلبي أمام فلومينينسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين فجر الأحد.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 74 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم.

وجاء فوز فلامنجو بتوقيع خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 50، ثم جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 64، قبل أن يختتم برونو هينريكي الثلاثية في الدقيقة 73.

وبات بإمكان فلامنجو حسم اللقب رسميًا في الجولة الـ36، شريطة فوزه على أتلتيكو مينيرو مع خسارة بالميراس أمام جريميو، حيث سيقفز الفارق بينهما إلى سبع نقاط مع تبقي ست نقاط فقط في الجولتين الأخيرتين، وهو ما يكفي لتتويج الفريق بالبطولة.

وحتى في حال وصول كروزيرو – صاحب المركز الثالث حاليًا – إلى النقطة 77 نظريًا، فإنه سيظل خلف فلامنجو نظرًا لفارق عدد الانتصارات.

ولا تقتصر أهمية الأسبوع المقبل على صراع الدوري فحسب، إذ يستعد فلامنجو وبالميراس أيضًا للمواجهة الحاسمة على لقب كأس ليبرتادوريس، حيث تُقام المباراة النهائية السبت المقبل في العاصمة البيروفية ليما.

فلامنجو الدوري البرازيلي بالميراس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg