هل يتوج فلامنجو بالدوري البرازيلي الثلاثاء القادم؟

أصبح فلامنجو على أعتاب حسم لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ريد بول براجانتينو بثلاثية نظيفة، مستفيدًا من تعثر منافسه المباشر بالميراس بالتعادل السلبي أمام فلومينينسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين فجر الأحد.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 74 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم.

وجاء فوز فلامنجو بتوقيع خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 50، ثم جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 64، قبل أن يختتم برونو هينريكي الثلاثية في الدقيقة 73.

وبات بإمكان فلامنجو حسم اللقب رسميًا في الجولة الـ36، شريطة فوزه على أتلتيكو مينيرو مع خسارة بالميراس أمام جريميو، حيث سيقفز الفارق بينهما إلى سبع نقاط مع تبقي ست نقاط فقط في الجولتين الأخيرتين، وهو ما يكفي لتتويج الفريق بالبطولة.

وحتى في حال وصول كروزيرو – صاحب المركز الثالث حاليًا – إلى النقطة 77 نظريًا، فإنه سيظل خلف فلامنجو نظرًا لفارق عدد الانتصارات.

ولا تقتصر أهمية الأسبوع المقبل على صراع الدوري فحسب، إذ يستعد فلامنجو وبالميراس أيضًا للمواجهة الحاسمة على لقب كأس ليبرتادوريس، حيث تُقام المباراة النهائية السبت المقبل في العاصمة البيروفية ليما.