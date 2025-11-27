المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جورجينيو يطارد حلم الطفولة في نهائي كأس ليبرتاردويس

د ب أ

كتب - د ب أ

11:32 م 27/11/2025
جورجينيو

جورجينيو - فلامنجو

تحدث الإيطالي جورجينيو لاعب خط وسط فلامنجو عن تجربة انتقاله إلى الدوري البرازيلي، بعد سنوات طويلة من اللعب بين أندية كبرى في أوروبا.

اللاعب المولود في البرازيل مثّل إيطاليا على مستوى الأندية والمنتخبات نظرا لجنسية جده الكبير، بعدما سافر إلى البلد الأوروبي بعمر 15 عاما.

وقال لاعب خط الوسط في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "لطالما تساءلت كيف ستكون التجربة، لم أتخيل أنها ستحدث الآن، كنت أظن أنها ستأتي لاحقًا، لكن المشروع أصبح واضحا، والجماهير بدأت تطالب، والنادي كان يريدني بشدة، فقررت أن الوقت قد حان."

وأضاف: "لم أرد مجرد مشاركة شكلية في نهاية مسيرتي، من دون سعادة أو من دون أن أقدم شيئا للجماهير، في كل ناد تواجدت فيه تركت إرثا، وأريد الاستمرار على ذلك."

ويستعد النجم الإيطالي لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت أمام بالميراس، الفائز يحجز مقعدا في كأس إنتركونتيننتال في قطر، إضافة إلى بطاقة للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العالم للأندية عام 2029.

في طفولته، في مدينة إيمبيتوبا بولاية سانتا كاتارينا، كان جورجينيو يشاهد نهائيات كأس ليبرتادوريس بعينين تلمعان شغفا. وقال: "كل طفل برازيلي يحب كرة القدم يحلم باللعب لناد كبير والمشاركة في هذه البطولة."

وأضاف: "شاهدت العديد من النهائيات، واليوم أعيش التجربة، أتذكر نفسي طفلا جالسا على الأريكة، والآن أعيش كل هذا… إنه أمر لا يُصدق".

فلامنجو كأس ليبرتادوريس بالميراس جورجينيو كأس إنتركونتيننتال

