المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"كلمتي أكثر من مجرد عقد".. فيريرا يعلن بقائه مع بالميراس البرازيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:50 م 28/11/2025
فيريرا

أبل فيريرا

أكد البرتغالي أبل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، أنه سيبقى في ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فيريرا مع بالميراس، بنهاية الموسم الجاري.

وقال فيريرا في تصريحات عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "أود أن أقول لكم إن كلمتي أغلى من مجرد توقيع، لم أكن بحاجة للتوقيع في يناير أو ديسمبر لأعلن بقائي، لو كنتُ مختلفًا، لغادرتُ بالميراس منذ زمن طويل، هناك أندية كان بإمكانها دفع 4 ملايين يورو، أو 10 ملايين يورو، لكنني قررتُ البقاء من أجل بالميراس وعائلتي".

وأوضح: "رئيسة النادي أرادت بقائي، ولا مانع لديّ من القول إنني سأستمر في بالميراس، انتهى الكلام. لا أحتاج إلى عقد موقّع، هي تعرفني، وأنا أعرفها، ونظرًا لعلاقتنا الممتدة لخمس سنوات، لا أحتاج إلى عقد يُحدد بقائي في بالميراس من عدمه".

ويقود المدرب البرتغالي، تدريب بالميراس منذ 2019، حيث توج بـ 10 ألقاب مع النادي.

ويستعد بالميراس لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2025، أمام مواطنه فلامنجو، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب ملعب مونومنتال في ليما عاصمة بيرو يوم السبت المقبل.

بالميراس فيريرا كوبا ليبرتادوريس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
زيسكو

زيسكو

- -
المصري

المصري

3

وكان المصري البورسعيدي، قد فاز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg