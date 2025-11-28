أكد البرتغالي أبل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، أنه سيبقى في ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فيريرا مع بالميراس، بنهاية الموسم الجاري.

وقال فيريرا في تصريحات عبر شبكة جلوبو البرازيلية: "أود أن أقول لكم إن كلمتي أغلى من مجرد توقيع، لم أكن بحاجة للتوقيع في يناير أو ديسمبر لأعلن بقائي، لو كنتُ مختلفًا، لغادرتُ بالميراس منذ زمن طويل، هناك أندية كان بإمكانها دفع 4 ملايين يورو، أو 10 ملايين يورو، لكنني قررتُ البقاء من أجل بالميراس وعائلتي".

وأوضح: "رئيسة النادي أرادت بقائي، ولا مانع لديّ من القول إنني سأستمر في بالميراس، انتهى الكلام. لا أحتاج إلى عقد موقّع، هي تعرفني، وأنا أعرفها، ونظرًا لعلاقتنا الممتدة لخمس سنوات، لا أحتاج إلى عقد يُحدد بقائي في بالميراس من عدمه".

ويقود المدرب البرتغالي، تدريب بالميراس منذ 2019، حيث توج بـ 10 ألقاب مع النادي.

ويستعد بالميراس لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2025، أمام مواطنه فلامنجو، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب ملعب مونومنتال في ليما عاصمة بيرو يوم السبت المقبل.