الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

عاد لينتقم بعد 4 سنوات.. فلامنجو بطلًا لكوبا ليبرتادوريس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:20 ص 30/11/2025
فلامنجو

فلامنجو

فاز فلامنجو البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس، بعد الفوز على مواطنه بالميراس بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وأقيمت مباراة فلامنجو وبالميراس، على ملعب مونتيمونتال بالعاصمة البيروفية ليما.

وسجل دانيلو هدف فلامنجو في الدقيقة 67، بعدما ارتقى للكرة العرضية من جهة اليسار ليلعب كرة رأسية ترتطم بالقائم وتسكن الشباك.

وتوج فلامنجو باللقب رقم 4 في تاريخه بكأس ليبرتادوريس، ليصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجًا باللقب.

وتفوق فلامنجو على بالميراس، الذي كان يمتلك نفس عدد ألقابه، ويصبح أكثر الأندية البرازيلية تتويجًا بلقب كوبا ليبرتادوريس.

وبشكل عام، أصبح هذا اللقب هو رقم 25 للأندية البرازيلية، ليتساوى مع الأندية الأرجنتينية في عدد الألقاب. 

وانتقم فلامنجو من بالميراس، حيث إنه كان قد خسر اللقب أمامه في 2021.

وتوج فيليبي لويس مدرب فلامنجو، بلقب كوبا ليبرتادوريس، لاعبًا ومدربًا مع نفس النادي، حيث إنه كان قد حصد اللقب في 2019 وهو لاعب بالنادي.

ويلعب فلامنجو أمام كروز أزول المكسيكي في نهائي كأس الأمريكتين ببطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب الفائز من مباراة فلامنجو وكروز أزول، أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

 

فلامنجو بالميراس كوبا ليبرتادوريس

