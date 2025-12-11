المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. بالميراس البرازيلي يعلن تجديد عقد أبيل فيريرا حتى 2027

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:44 م 11/12/2025
أبيل فيريرا

أبيل فيريرا

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، تجديد عقد أبيل فيريرا مدرب الفريق، حتى يونيو 2027.

وكشف نادي بالميراس عبر حسابه الرسمي، عن تجديد عقد أبيل فيريرا لمدة موسم جديد.

وتستمر رحلة المدرب البرتغالي مع نادي بالميراس، للموسم السادس على التوالي.

وبدأ أبيل فيريرا رحلته مع بالميراس في 2020، حيث توج بـ 10 ألقاب مع النادي.

ومؤخرًا، خسر أبيل فيريرا، لقب نهائي كوبا ليبرتادوريس، مع بالميراس أمام فلامنجو بهدف نظيف في المباراة النهائية.

كما أنه خسر لقب الدوري البرازيلي، في الجولة قبل الأخيرة، حيث توج فلامنجو باللقب أيضًا.

فيريرا سبق وأن قاد بالميراس خلال 368 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح البرتغالي في تحقيق الفوز خلال 214 مناسبة وتعادل في 80 لقاء، وتلقى 74 هزيمة.

وواجه أبيل فيريرا الأهلي خلال 3 مباريات من قبل، في بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز خلال مناسبتين، وتعادل في لقاء قبل أن يخسره بركلات الترجيح.

 

بالميراس أبيل فيريرا

