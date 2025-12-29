المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نهاية الأزمة.. فلامنجو يعلن تمديد عقد فيليبي لويس حتى 2027

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:12 م 29/12/2025
فيليبي لويس

فيليبي لويس باق في فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الإثنين، تمديد عقد المدرب فيليبي لويس حتى ديسمبر 2027.

ويعيش فلامنجو البرازيلي أفضل فترة في تاريخه تحت قيادة فيليبي لويس، بعد أن حقق 7 ألقاب في أقل من عام ونصف، كان أبرزها كوبا ليبرتادوريس 2025.

فلامنجو يعلن تمديد عقد فيليبي لويس

كشف فلامنجو عبر موقعه الرسمي نجاحه في تجديد عقد فيليبي لويس حتى ديسمبر 2027، أي لعامين إضافيين.

وكتب النادي البرازيلي: "يمثل هذا التجديد استمرارًا لتاريخ طويل بين فيليبي لويس وفلامنجو.. هو مرتبط باللونين الأحمر والأسود منذ طفولته، وبنى علاقة عميقة عندما كان لاعبًا ثم أصبح مدربًا".

ودخل فيليبي لويس في أزمة في مفاوضاته مع إدارة فلامنجو، إذ اشترط زيادة رواتب مساعديه في الجهاز الفني، ما قوبل بالرفض في البداية، قبل أن تتم الموافقة عليه، ليوقع حتى ديسمبر 2027.

يشار إلى أن فيليبي لويس قاد فلامنجو في 88 مباراة رسمية، خسر خلالها 11 مرة فقط، كان آخرها في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية أمام باريس سان جيرمان.

فلامنجو فيليبي لويس

