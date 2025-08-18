شهدت مباريات دور الـ32 من منافسات كأس ألمانيا، واقعتين عنصريتين، الأولى تسببت في إيقاف المباراة، والثانية دفعت قوات الشرطة إلى إلقاء القبض على أحد المشجعين، وبين هذا وذاك، تدخل جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، مطالبًا باتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن.

وانطلقت منافسات كأس ألمانيا، الجمعة الماضي، على أن تستمر مباريات الدور نفسه حتى يوم الأربعاء، الموافق 27 من الشهر ذاته.

العنصرية تجتاح كأس ألمانيا

ذكرت مجلة كيكر الألمانية أن كأس ألمانيا في دور الـ32 شهد عددًا من الوقائع العنصرية ضد لاعبين من أصحاب البشرة السمراء.

وأوضحت أن جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، تدخل بتوجيه رسالة عبر وسائل الإعلام الألمانية، قال فيها: "من المخيف أن نرى واقعتين عنصريتين خلال أيام فقط.. أكرر وسأواصل التكرار، لا مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز في كرة القدم، وعازمون على ضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، وعلى المسابقات أن تتخذ الإجراءات المناسبة رفقة السلطات القضائية"

إيقاف مباراة

اضطر الحكم إلى إيقاف مباراة شالكة ضد لوك لايبزيج، بعد أن أبلغه أحد اللاعبين بالتعرض لإهانات عنصرية من الجماهير الحاضرة.

واشتكى اللاعب كريستوفر أنتوي أدجي من إهانات عنصرية، ليوقف الحكم، المباراة، عدة دقائق، كما وجه المذيع الداخلي رسالة إلى المشجعين طلب خلالها التوقف عن تلك الهتافات، ثم سرعان ما تم استئناف اللعب مجددًا، لكن اللاعب واصل تلقي صافرات استهجان مع كل مرة لمس فيها الكرة.

وقدم نادي لوك لايبزيج اعتذارًا رسميًا لشالكة على ما بدر من بعض المشجعين، بينما كان اللاعب أكثر حزنًا في الرسائل التي كتبها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كريستوفر أنتوي أدجي: "من الواضح أن هذا المشجع لديه مشكلة مع لون بشرتي أو أصلي"، قبل أن يتقدم بشكوى رسمية في قسم الشرطة، علمًا بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم فتح تحقيقًا في هذا الصدد، كما قدم نادي لوك لايبزيج بلاغًا ضد مجهول.

القبض على مشجع في مباراة أخرى

وفي مباراة أخرى بكأس ألمانيا لكايزر سلاوترن ضد آينتراخت شتاهنسدروف الناشط في الدرجة الخامسة، تم القبض على مشجع عنصري.

وبحسب مجلة كيكر الألمانية، تعرض أحد اللاعبين البدلاء لهتافات عنصرية، ثم أبلغ قوات الأمن التي تعرفت فورًا على الجاني، لتلقي القبض عليه مباشرة، وسط تأييد من المشجعين الآخرين الذي هتفوا ضد ذلك الشخص، مطالبين بطرده تمامًا من الملعب.