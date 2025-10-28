أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أنه لا يشعر بأي انزعاج من الضغوط قبل مواجهة كولن غدًا الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا، مشيرًا إلى أن فريقه يتعامل بشكل إيجابي مع المواقف الصعبة.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "أحب دائمًا عندما نكون تحت ضغط كبير. لم يكن لهذا تأثير سلبي على الفريق. عندما يكون الأداء صحيحًا، تكون لدينا دائمًا فرصة للتأهل أو الفوز بالنقاط الثلاث".

ويحمل بايرن الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (20 لقبًا)، لكنه لم يصل إلى المباراة النهائية منذ عام 2020، وودع المسابقة من الدور الثاني في ثلاث مناسبات خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

وأضاف المدرب البلجيكي: "الضغط لا يزعجني. الرغبة في الوصول إلى نهائي الكأس ليست لدى الجماهير فقط، بل لدينا نحن أيضًا."

وسيتولى جوناس أوربيج، الحارس السابق لكولن، حراسة مرمى بايرن في اللقاء بدلًا من مانويل نوير الموقوف. وأشاد كومباني بالحارس الشاب قائلًا: "أثبت أنه في مستوى مرتفع رغم صغر سنه، ولديه البيئة المثالية مع نوير وأولريش. إنه يسير في الطريق الصحيح".

واختتم كومباني حديثه مشيرًا إلى أن مشاركة نوير مع الفريق في رحلة كولن لم تُحسم بعد، موضحًا: "الأمر متروك له إن كان سينضم إلينا أم لا. تحضيره لمباراة ليفركوزن في الدوري أمر أساسي".