كتب - د ب أ

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه كولن بالفوز بنتيجة 4-1، ليتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

لم يستغل كولن التقدم بهدف راجنار أتشي في الدقيقة 31 بل رد العملاق البافاري بأربعة أهداف، سجلها لويس دياز وهاري كين (ثنائية) ومايكل أوليسي في الدقائق 36 و38 و64 و72.

وفي التوقيت نفسه،ودع شالكه البطولة بخسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام دارمشتات بنتيجة 4-0.

أحرز هيروكي أكياما وماتي ماجيلكا وفريزر هورنبي وبارتسوز بياليك أهداف دارمشتات في الدقائق 23 و28 و48 و60.

كما تأهل فرايبورج بالفوز على مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3-1.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تأهل باير ليفركوزن بالفوز على بادربورن 4 /2، وكايزر سلاوترن على جرويتور فورت 1-0، وماجديبورج على إيليرتسين 3-0، وشتوتجارت "حامل اللقب" على ماينز 2-0.