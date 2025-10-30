المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كين يقود بايرن ميونخ للتأهل في كأس ألمانيا.. وشالكه يودع بخسارة ثقيلة

د ب أ

كتب - د ب أ

12:57 ص 30/10/2025
هاري كين

هاري كين - مهاجم بايرن ميونخ

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه كولن بالفوز بنتيجة 4-1، ليتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

لم يستغل كولن التقدم بهدف راجنار أتشي في الدقيقة 31 بل رد العملاق البافاري بأربعة أهداف، سجلها لويس دياز وهاري كين (ثنائية) ومايكل أوليسي في الدقائق 36 و38 و64 و72.

وفي التوقيت نفسه،ودع شالكه البطولة بخسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام دارمشتات بنتيجة 4-0.

أحرز هيروكي أكياما وماتي ماجيلكا وفريزر هورنبي وبارتسوز بياليك أهداف دارمشتات في الدقائق 23 و28 و48 و60.

كما تأهل فرايبورج بالفوز على مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3-1.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تأهل باير ليفركوزن بالفوز على بادربورن 4 /2، وكايزر سلاوترن على جرويتور فورت 1-0، وماجديبورج على إيليرتسين 3-0، وشتوتجارت "حامل اللقب" على ماينز 2-0.

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
بايرن ميونخ كأس ألمانيا هاري كين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg