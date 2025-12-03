سقط فريق بروسيا دورتموند في فخ الهزيمة أمام نظيره باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا، ليودع أُسُود الفيستفاليا البطولة مبكرًا.

وحسم فريق باير ليفركوزن تفوقه على نظيره بروسيا دورتموند بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من مواجهات كأس ألمانيا.

تشكيل باير ليفكوزن وبروسيا دورتموند

دخل باير ليفركوزن المباراة بالتشكيل التالي: مارك فليكين، إدموند تابوسوبا، لويك بادي، جاريل كوانساه، تيريار، جريمالدو، أليكس جارسيا، هوفمان، بوكو، كوفاني، إبراهيم مازة.

وبدأ بروسيا دورتموند مباراته أمام باير ليفكوزن، بالتشكيل التالي: كوبيل، تشان، شلوتربيك، انتون، سيفنسون، نميشا، بيلينجهام، رايسرسون، تشوكويميكا، سيلفا، أديمي.

بروسيا يودع كأس ألمانيا

ظهر نادي بروسيا دورتموند بشكل مميز أمام نظيره باير ليفركوزن، إلا أن الأخير هو من نجح في هز الشباك مبكرًا.

وتمكن إبراهيم مازة من تسجيل الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن، في الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليضع فريقه بالمقدمة أمام بروسيا دورتموند.

حاول بروسيا دورتموند تعديل النتيجة من خلال تكثيف ضغطه، إلا أن باير ليفركوزن حافظ على تقدمه ليحسم المباراة بهدف نظيف.

وودع بروسيا دورتموند منافسات كأس ألمانيا من دور الـ16 بتلك النتيجة، أمام باير ليفركوزن الذي حسم تأهله لدور الثمانية.

