كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

بايرن ميونخ يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا.. ويضرب موعدًا مع فرايبورج

د ب أ

كتب - د ب أ

12:48 ص 04/12/2025
احتفال هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أمام يونيون برلي

احتفال هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أمام يونيون برلين

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز مثير على مضيفه يونيون برلين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأربعاء.

واستفاد بايرن من هدفين ذاتيين سجلهما إلياس أنسه وديوجو ليتيه في شباك فريقهما يونيون برلين، بينما أحرز هاري كين هدفًا آخر، في ثلاثية الفريق صاحب صدارة الدوري الألماني، في المقابل سجل ليوبولد كويرفيلد هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 40 و55، من ركلتي جزاء.

ولعب المدرب فينسنت كومباني بتشكيلة تضم أغلب العناصر الأساسية للفريق خوفًا من مفاجآت الكأس، ويحل بايرن ضيفًا على شتوتجارت يوم السبت المُقبل في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن لملاقاة فرايبورج، الذي فاز في وقت سابق يوم الأربعاء على دارمشتات بهدفين دون رد.

وفي إطار منافسات الدور ذاته، تغلبه على شتوتجارت على مضيفه بوخوم، بهدفين نظيفين سجلهما فيليب شتومبف بالخطأ في مرماه ثم أونداف.

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار
بايرن ميونخ هاري كين كأس ألمانيا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

