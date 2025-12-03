تأهل فريق بايرن ميونخ إلى ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز مثير على مضيفه يونيون برلين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأربعاء.

واستفاد بايرن من هدفين ذاتيين سجلهما إلياس أنسه وديوجو ليتيه في شباك فريقهما يونيون برلين، بينما أحرز هاري كين هدفًا آخر، في ثلاثية الفريق صاحب صدارة الدوري الألماني، في المقابل سجل ليوبولد كويرفيلد هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 40 و55، من ركلتي جزاء.

ولعب المدرب فينسنت كومباني بتشكيلة تضم أغلب العناصر الأساسية للفريق خوفًا من مفاجآت الكأس، ويحل بايرن ضيفًا على شتوتجارت يوم السبت المُقبل في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن لملاقاة فرايبورج، الذي فاز في وقت سابق يوم الأربعاء على دارمشتات بهدفين دون رد.

وفي إطار منافسات الدور ذاته، تغلبه على شتوتجارت على مضيفه بوخوم، بهدفين نظيفين سجلهما فيليب شتومبف بالخطأ في مرماه ثم أونداف.