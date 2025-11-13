المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:48 م 13/11/2025
كأس مصر

كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بـالاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي الرابع من البطولة.

وأفاد الاتحاد أنه سيخطر الأندية خلال الساعات المقبلة بموعد إجراء القرعة، والذي حُدد الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

ويشارك في هذا الدور 21 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، إلى جانب 11 ناديًا تأهلوا من الدور التمهيدي الرابع، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتأهلة لدور الـ32.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

May be an image of ‎text that says '‎الا OYTAHA تجرى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور ال 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 25/2026 في الثانية عشر ظهر بعد غد السبت الموافق 15 نوفمبر الحالي وذلك في مقر الاتحاد بالجزيرة ويشارك في دور 1ل23 للبطولة ال 21 ناديا من القسم الأول اضافة إلى 11 ناديا من القسم الثاني وهم أبو قير للأسمدة السكة الحديد .القناة. بترول أسيوط المصرية للاتصالات بلدية المحلة مسار اف سي تليفونات بني سويف بور فؤاد، ألو ايجيبت، .دکرنس‎'‎

الأهلي الزمالك كأس مصر بيراميدز

