اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بـالاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي الرابع من البطولة.

وأفاد الاتحاد أنه سيخطر الأندية خلال الساعات المقبلة بموعد إجراء القرعة، والذي حُدد الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

ويشارك في هذا الدور 21 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، إلى جانب 11 ناديًا تأهلوا من الدور التمهيدي الرابع، ليكتمل بذلك عقد الفرق المتأهلة لدور الـ32.

يُذكر أن نادي الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.