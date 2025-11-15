يقدم موقع يلا كورة لزواره الكرام، تغطية مباشرة لفعاليات قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2025-2026.

وتسحب إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32، بعد قليل، في مقر الجبلاية بالجزيرة.

قرعة كأس مصر

البداية مع توضيح ضوابط إجراء قرعة دور الـ32 من كأس مصر، كما يلي:

32 فريقا (21 دوري ممتاز - 11 درجة ثانية).

الأهلي بطل الدوري على رأس طريق.

الزمالك بطل كأس مصر على رأس الطريق الآخر.

نأخذ أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وإجراء قرعة بينهما أولًا، بيراميدز يحمل رقم 8، والمصري رقم 16.

بداية قرعة مباريات دور الـ32 من كأس مصر، كالتالي:

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

اعتبارًا من دور الـ32 حال نهاية المباريات بالتعادل، تلعب أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة من لقب كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما يعود النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر، بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

تابعونا لمزيد من التفاصيل.