سحبت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة كأس مصر لدور الـ32 لحساب الموسم الحالي 2025-2026، والتي أسفرت عن وجود فريق بيراميدز في طريق النادي الأهلي.

لجنة المسابقات أوضحت أن الأهلي والزمالك سيكونان في طريقين منفصلين خلال منافسات البطولة.. طالع كل تفاصيل قرعة كأس مصر من هنا

الأهلي يعود للمشاركة في كأس مصر، بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

طريق الأهلي

وحددت قرعة كأس مصر ملامح طريق الأهلي حتى نصف نهائي النسخة الحالية، حيث يأتي بيراميدز في طريق المارد الأحمر، إلا أن الفريقين لن يلتقيا إلا حال تأهلهما إلى الدور نصف النهائي.

حيث يفتتح الأهلي مبارياته في كأس مصر، من مواجهة المصرية للاتصالات، فيما جاء تسلسل مواجهات طريق الأحمر خلال المسابقة حتى المربع الذهبي، كما يلي:

الأهلي × المصرية للاتصالات.

فاركو × تليفونات بني سويف.

البنك الأهلي × بور فؤاد.

إنبي × المقاولون العرب.

بتروجيت × وادي دجلة.

مودرن سبورت × القناة.

الجونة × بترول أسيوط.

بيراميدز × مسار.

ولم يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر، حيث أشارت لجنة المسابقات لإقتراحها عدة مواعيد على اتحاد الكرة، وسيتم دراستها والإعلان عن المواعيد في وقت لاحق.