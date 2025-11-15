تحدث عمرو أنور، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، عن مواجهة الفريق المرتبقة أمام الزمالك في مسابقة كأس مصر، مؤكدًا على مدى أهمية المباراة وقوة المنافس الأبيض.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، التي أقيمت اليوم السبت، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهة الزمالك لنظيره بلدية المحلة، دون أن يتم الكشف عن موعد المباراة.

وتقرر في القرعة التي تم سحبها في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يتواجد الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين، وجرت لاحقًا قرعة بين بيراميدز والمصري البورسعيدي لينضم كل منهما في طريق منفصل.

مدرب بلدية المحلة يتحدث عن مباراة الزمالك

أدلى عمرو أنور، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، بتصريحات خاصة عبر "يلا كورة" عن مباراة الفريق المرتقبة أمام الزمالك في دور الـ32 بكأس مصر.

وقال عمرو أنور لـ"يلا كورة: "مباراة الزمالك قوية أمام فريق كبير مرشح للبطولة ونأمل في تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونتمنى من الله أن تكون صفوف الفريق مكتملة عند تحديد موعد المواجهة".

طريق الزمالك وبلدية المحلة نحو النهائي

- مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

- مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

- مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

- مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

- مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

- مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

- مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

- مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.