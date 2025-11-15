أجرى اتحاد الكرة قرعة كأس مصر لدور الـ32 لنسخة الموسم الحالي، والتي حددت ملامح طريق النادي الأهلي، حيث يقع في طريقه نحو نهائي البطولة العائد للمشاركة بها، فريق بيراميدز.

الأهلي في كأس مصر

الأهلي يبدأ مشواره نسخة الموسم الحالي بمواجهة فريق المصرية للاتصالات.. طالع طريق الأهلي في كأس مصر بالكامل من هنا

يلا كورة يرصد نتائج الأهلي في مباريات دور الـ32 على مستوى آخر 10 مشاركات له في كأس مصر، باستثناء نسخة الموسم الماضي التي عُوقب بعدم المشاركة فيها، لاعتذاره عن عدم استكمال نسخة 23-24.

ومن المفارقات الغريبة أن الأهلي خلال آخر 6 مشاركات، كان يُنهي مباراته في دور الـ32 بفارق هدف واحد، وآخر 3 نسخ تحديدًا فاز بهدف وحيد دون رد.

وجاءت نتائج الأهلي في دور الـ32 خلال آخر 10 مشاركات بكأس مصر كما يلي:

كأس مصر 2024: فاز على الألومنيوم 1-0

2023: فاز على منتخب السويس 1-0

2022: فاز على المصري بالسلوم 1-0

2021: فاز على النصر 2-1

2020: فاز على بني سويف 3-1

2019: فاز على الترسانة 3-2

2018: فاز على تليفونات بني سويف 5-0

2017: فاز على الألومنيوم 6-0

2015: فاز على ديروط 3-0

2014: فاز على طهطا 6-1

لجنة المسابقات أوضحت أن الأهلي والزمالك سيكونان في طريقين منفصلين خلال منافسات البطولة.. طالع كل تفاصيل قرعة كأس مصر من هنا